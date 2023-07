LA MAGIE DE LA NATURE base de loisirs la guillou Lalinde, 28 août 2023, Lalinde.

LA MAGIE DE LA NATURE 28 août – 1 septembre base de loisirs la guillou journée alshs + 2 €

Une dominante d’Activités Physique et Sportive, est présente afin de servir un axe majeur :

– La découverte de notre territoire par la richesse environnementale et patrimoniale du Périgord « Séjour de Vacances à la Base de LA GUILLOU à Lalinde »

base de loisirs la guillou 24150 lalinde Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://ccbdp.fr »}, {« type »: « email », « value »: « alsh.beaumont@ccbdp.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.76.24.45.02 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T08:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

2023-09-01T08:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:59:00+02:00

activites de pleine nature activités sportives