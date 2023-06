Sport’s Camp BASE DE LOISIRS LA GUILLOU Lalinde, 21 août 2023, Lalinde.

Sport’s Camp 21 – 25 août BASE DE LOISIRS LA GUILLOU 160 sur inscription

« Sport’s Camp’ » est un séjour accessoire proposé à 12 enfants, âgés de 6 à 8 ans, durant 5 jours et 4 nuits (du 21/08/2023 au 25/08/2023) à la base de loisirs de la Guillou à Lalinde.

Le camping ** se trouve entre le canal de Lalinde et la Dordogne, au sein d’une nature verdoyante et apaisante. Un lieu idéal, choisi, pour nous permettre de nous appuyer sur des valeurs éducatives, sportives, pour profiter de moments de découverte et de détente proche de la nature.

Le Projet Éducatif établi par le CCAS cible des orientations éducatives qui correspondent au dispositif des «colos apprenantes». Nous nous appuierons sur plusieurs des objectifs généraux :

– Développer la socialisation et l’engagement citoyen des enfants et des jeunes.

– Vivre un moment de découverte d’activités, d’espaces, de soi et des autres dans un contexte de détente.

BASE DE LOISIRS LA GUILLOU MOULIN DE LA GUILLOU 24150 LALINDE Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

