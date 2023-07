SEJOUR AVENTURES /SPORT A JABLINES été2023 Base de loisirs Jablines ile de loisirs 77450 JABLINES Jablines Catégories d’Évènement: Jablines

Seine-et-Marne SEJOUR AVENTURES /SPORT A JABLINES été2023 Base de loisirs Jablines ile de loisirs 77450 JABLINES Jablines, 21 août 2023, Jablines. SEJOUR AVENTURES /SPORT A JABLINES été2023 21 – 25 août Base de loisirs Jablines ile de loisirs 77450 JABLINES séjour gratuit sous conditions d’éligibilité Les enfants de 8 à 15 ans seront accueillis sur le site de la base de loisirs à Jablines (77), pour un camp d’été, hébergement en dur, restauration sur place en liaison chaude Au programme : Des activités sportives, teleski nautique, kayak, accrobranche Des activités apprenantes : Créer une carte de l’île (utilisation d’outils), jeu d’orientation (avec boussole), land art(arts)…… Des grands jeux et des veillées (enigmes, Blind test.,, matchs d’impros., parcours du combattant…) Base de loisirs Jablines ile de loisirs 77450 JABLINES 77450 JABLINES Jablines 77450 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 83 23 82 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grand-senonais.fr/actualites/vacances-apprenantes-ete-2021/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

