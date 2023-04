Journée initiation autour de la pêche de la carpe Base de loisirs Ile Charlemagne Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Journée initiation autour de la pêche de la carpe Base de loisirs Ile Charlemagne, 13 mai 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Journée initiation autour de la pêche de la carpe Samedi 13 mai, 10h00 Base de loisirs Ile Charlemagne Participation sur inscription CARP’ORLEANS propose une initiation gratuite aux enfants et adultes de la région, les usages et pratiques de la pêche de la carpe mais aussi de faire connaitre les milieux halieutiques, les milieux aquatiques locaux.

CARP’ORLEANS met à disposition tout le matériel et appats à disposition Base de loisirs Ile Charlemagne Levée de la chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 24 79 85 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00 surprenez-moi

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Base de loisirs Ile Charlemagne Adresse Levée de la chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Base de loisirs Ile Charlemagne Saint-Jean-le-Blanc

Base de loisirs Ile Charlemagne Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/

Journée initiation autour de la pêche de la carpe Base de loisirs Ile Charlemagne 2023-05-13 was last modified: by Journée initiation autour de la pêche de la carpe Base de loisirs Ile Charlemagne Base de loisirs Ile Charlemagne 13 mai 2023 Base de loisirs Ile Charlemagne Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Jean-le-Blanc Loiret