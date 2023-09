ENDURANCE ÉQUESTRE DE MADINE Base de loisirs Heudicourt-sous-les-Côtes, 30 septembre 2023, Heudicourt-sous-les-Côtes.

Heudicourt-sous-les-Côtes,Meuse

Compétition internationale d’endurance équestre de Madine: une centaine de cavaliers sont attendus sur la base de Madine – Heudicourt afin de parcourir, selon leur niveau, des boucles de 20 à 140 kilomètres autour du lac de Madine.

Organisé par Shadow Arabians Horse.. Tout public

Samedi 2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Base de loisirs Centre équestre du lac de Madine

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



Madine International Equestrian Endurance Competition: around a hundred riders are expected at the Madine – Heudicourt base to complete loops ranging from 20 to 140 kilometers around Lake Madine, depending on their level.

Organized by Shadow Arabians Horse.

Concurso internacional de resistencia ecuestre de Madine: se espera que un centenar de jinetes compitan en la base de Madine – Heudicourt, cubriendo bucles de entre 20 y 140 kilómetros alrededor del lago Madine, dependiendo de su nivel.

Organizado por Shadow Arabians Horse.

Internationaler Distanzreitwettbewerb in Madine: Rund 100 Reiter werden auf dem Gelände von Madine – Heudicourt erwartet, um je nach Niveau 20 bis 140 Kilometer lange Runden um den See von Madine zu reiten.

Organisiert von Shadow Arabians Horse.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT COEUR DE LORRAINE