Aventure Aquatique Base de loisirs Grandeur Nature Pourcharesses, 20 août 2023, Pourcharesses.

Aventure Aquatique 20 – 27 août Base de loisirs Grandeur Nature Le tarif est de 524 euros pour ce séjour. Des tarifs régressifs de 5% lors de l’inscription d’un frère ou d’une sœur et 10% lors de l’inscription à une deuxième semaine sont applicables.

“On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.” Héraclite d’Éphèse

La Lozère, pays des sources, donne la thématique de ce séjour dynamique, ludique et aquatique !

L’eau trouve toujours son chemin et a dessiné les somptueuses Gorges du Chassezac, que nos pirates d’eau douce descendent en canyoning, de cascade en cascade. Tout aussi fun mais plus doux en sensations, les jeunes profitent aussi des activités canoë, paddle et catamaran sur le Lac de Villefort. Du sport donc, mais aussi des vacances ! Toute la bonne ambiance de la colo avec des moments de baignades et du temps passé dans la nature, de grands jeux, des moments de partage et de rencontres, des temps d’autonomie et des veillées animées… Le tout encadré par notre superbe équipe d’anims !

Base de loisirs Grandeur Nature Grandeur Nature, Le Lac, 48800 Pourcharesses Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://grandeurnature48.com/les-colos/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0448320024 »}, {« type »: « email », « value »: « colo@grandeurnature48.com »}]

Sport de pleine nature Lozère