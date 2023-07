Mini séjour Nature te Sport Base de loisirs Fred Chouvier Brûlon Catégories d’Évènement: Brûlon

Sarthe Mini séjour Nature te Sport Base de loisirs Fred Chouvier Brûlon, 21 août 2023, Brûlon. Mini séjour Nature te Sport 21 – 26 août Base de loisirs Fred Chouvier tarifs en fonction des ressources Venez découvrir la base de loisirs de Brûlon. Les

enfants pourront pratiquer (en fonction de leur

âge), du cani rando, du basket, du foot, du paddle. Base de loisirs Fred Chouvier 72350 Brûlon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.coulaines.fr/actualites/ete-2023-decouvrez-le-guide-jeunesse/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:30:00+02:00 – 2023-08-21T20:30:00+02:00

2023-08-26T09:30:00+02:00 – 2023-08-26T16:00:00+02:00 sport Brûlon Détails Catégories d’Évènement: Brûlon, Sarthe Autres Lieu Base de loisirs Fred Chouvier Adresse 72350 Brûlon Ville Brûlon Departement Sarthe Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Base de loisirs Fred Chouvier Brûlon

Base de loisirs Fred Chouvier Brûlon Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brulon/