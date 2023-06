camps activités de plein air Base de loisirs Fred Chouvier Brûlon, 14 août 2023, Brûlon.

camps activités de plein air 14 – 18 août Base de loisirs Fred Chouvier Selon quotient familial caf de 150 à 190 euros

Guidés par une équipe formée et expérimentée (BPJEPS, B.A.F.D, B.A.F.A), les jeunes pratiqueront des activités aussi riches que variées sur la base de loisirs Fred Chouvier de Brûlon 72350

Chaque jour un temps dédié au « journal du séjour » sera organisé avec les animateurs et les enfants. Ils réaliseront ensembles un petit article permettant de communiquer sur leur séjour et d’en garder un souvenir.

L’objectif étant de leurs permettre pendant cette période de vacances de garder un lien avec l’écriture, l’orthographe mais aussi de manipuler l’outil informatique qui sera également utilisé.

Des activités sportives seront proposées tous les jours (sarbacane, paddle, canoë et sports de glisse).

Des temps de baignade seront proposés chaque jour sur la base de loisirs de Brûlon.

Permettre aux enfants de s’exprimer et donner leurs points de vue. L’enfant est acteur de son séjour, il faudra donc lui laisser des temps où il pourra choisir, décider avec le groupe.

L’objectif étant de favoriser la prise de parole et permettent d’exprimer son point de vue. Les conseils (temps démocratiques) permettront à chacun de donner son point de vue, proposer des solutions pour prendre ensemble une décision.

Une attention particulière sera portée sur les temps de repas, à la vie quotidienne et au vivre ensemble.

Tous ces temps d’animations et de découverte auront donc un lien direct avec l’apprentissage de différentes matières et plus particulièrement avec la biologie, l’activité physique, le français, le dessin et la citoyenneté.

Base de loisirs Fred Chouvier Rue de Buet, 72350 Brulon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://centresocial-courteille.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T18:00:00+02:00

sport de plein air atelier expression