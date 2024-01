ETINCELLES AQUATIQUES BASE DE LOISIRS ETANG DE LA FORGE Martigne Ferchaud, vendredi 9 août 2024.

ETINCELLES AQUATIQUESLes 7,8,9 et 10 AOUT 2024Ce spectacle a été conçu et réalisé par un groupe de Martignolais…. Il s’inspire des légendes du Pays de La Roche aux fées … Savez-vous en effet, qu’on raconte que les pierres du mégalithe de La Roche aux fées ont été transportées dans les tabliers des fées entre la forêt du Theil de Bretagne et le site de La Roche aux Fées … C’est cette légende qui a inspiré le groupe de travail … Et si, pour se reposer, les fées des 4 éléments : la terre – l’air – l’eau et le feu étaient arrivées sur les bords de l’étang de Martigné-Ferchaud – Elles en profitaient pour inviter les passants et les résidents à faire un voyage, un rêve au sein du monde des fées !

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-08-09 à 22:15

Réservez votre billet ici

BASE DE LOISIRS ETANG DE LA FORGE LA VIEILLE CHAUSSEE 35640 Martigne Ferchaud 35