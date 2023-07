Séjour Défis Aquatiques Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire Séjour Défis Aquatiques Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise, 7 août 2023, . Séjour Défis Aquatiques 7 – 11 août Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise 332 Au programme :

L’AQUAPARC

Place à la glisse pour cette activité délirante où, pour la première fois, vous allez marcher sur l’eau, sur une surface de 1400 m² !

Ce parc gonflable offre un parcours, des duels, des courses… Vous pouvez sauter, grimper, vous balancer, courir, être catapulté, glisser et plonger

Un grand nombre d’activités de baignades seront proposées sur la plage du Parc Saint-Blaise. Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise noyant la gravoyère 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 48 02 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

jeux d'eau baignade

