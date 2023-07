Découverte des Arts du Cirque Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire Découverte des Arts du Cirque Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise, 31 juillet 2023, . Découverte des Arts du Cirque 31 juillet – 4 août Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise 332 Au programme :

Jonglerie : balles, diabolos, assiettes chinoises, massues, etc, …

Equilibre : monocycle, slikeline, boule d’équilibre, rouleau américain, …

Expression : clownerie, costumier, maquillage, expression théâtrale. La thématique du Arts du cirque offre l’occasion aux enfants d’expérimenter leur créativité, de travailler leur motricité et travail collaboratif et sous un vrai chapiteau de circassiens. Base de loisirs éducatifs FRANCAS – Parc Saint-Blaise noyant la gravoyère 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 48 02 03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:30:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Maine-et-Loire

Lieu Base de loisirs éducatifs FRANCAS - Parc Saint-Blaise Adresse noyant la gravoyère Departement Maine-et-Loire Age min 8 Age max 13

