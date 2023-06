Séjour Nature Base de loisirs du Val de Seine Verneuil-sur-Seine, 10 juillet 2023, Verneuil-sur-Seine.

Séjour Nature 10 – 14 juillet Base de loisirs du Val de Seine Sur inscription

Le lieu

Aquelques kilomètres de Paris, l’Île de loisirs du Val de Seine offre un panel d’activités variées et ludiques

Les enfants sont hébergés dans des tentes non mixtes composées de 3 chambres chacune. Chaque tente peut accueillir jusqu’à 6personnes. Les adultes dorment soit dans une chambre séparée soit dans une tente séparée à proximité.

Les sanitaires en dur avec agrément maternelles sont situés à proximité des tentes.

Les repas :

Le groupe est accueilli en pension complète.

Les repas sont préparés sur place et pris dans la salle de restauration ou à l’extérieur sous forme de pique-niques.

L’équipe de restauration respecte les normes HACCP, l’équilibre alimentaire en vigueur s’adapte parfaitement aux éventuels régimes particuliers (sans viande ,sansporc,sans gluten,etc.).

Les activités :

Cette année, les activités en plein air sont à l’honneur et tous les groupes pourront s’initier à l’équitation, à l’apiculture et à la pêche avec des animateurs spécialisés.

Tous les jours, les enfants participeront à des activités de lecture et d’écriture (cahier de vacances, cahier de vie, 1/H lecture) mais aussi a des balades nature grace notamment à l’application Plantnet pour comprendre la flore qui les entoure.

Tous les soirs les enfants pourront participer à des animations d’ambiance avant d’aller dormir.

La vie quotidienne :

Nous pronons l’organisation de la vie quotidienne sous le prisme de l’entraide et de la collectivité. Chaque enfant contribue à la bonne vie du groupe en participant aux taches collectives mais aussi en aidant ceux qui ont plus de difficultés.

Nous organiserons des temps de repos quand l’enfant le souhaitera à l’exterieur si possible. nous installerons des grandes nappes pour que les enfnats puissent jouer et lire à l’ombre des arbres en se reconnectant à la nature. Les regles de vie harmonieuse (hors non négociable) seront évoqué dans les cercles de paroles. L’ensemble du groupe pourra donner son avis et/ou proposer des sujets d’échnage. S’il le faut, des votes pourront être organisés.

Les relations dans le groupe :

Les adultes proposeront une relation empathique et chaleureuse. Les enfants devront se sentir en sécurité. Pour certains, il partiront pour la première fois à une expérience collective. Une echelle de sanction permettra à chacun de trouver sa place dans le cadre de rêgles.

ile de loisirs du val de Seine