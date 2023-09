Foire aux pommes Base de loisirs du Prés des Gains Clery-saint-andre Catégorie d’Évènement: Cléry-Saint-André Foire aux pommes Base de loisirs du Prés des Gains Clery-saint-andre, 14 octobre 2023, Clery-saint-andre. Foire aux pommes 14 et 15 octobre Base de loisirs du Prés des Gains Voir https://www.clery-saint-andre.com/post/foire-aux-pommes-samedi-14-dimanche-15-octobre-base-de-loisirs-du-pr%C3%A9-des-gains Participez à la traditionnelle Foire aux Pommes de Cléry Saint André ! Samedi : resto’foire le midi, ouverture de la foire à 14h et Rando VTT proposée par l’association Cléry Vélo : 4 circuits sont proposés (24 / 34 / 43 / 53 kms) Inscriptions & départs : Entre 13h30 et 14h30 à la base de loisirs (renseignements 02 38 45 75 94 / 06 75 00 98 90. Dimanche : fête foraine, brocante / Vide-greniers : Pas d’inscription préalable / Installation dès 6h / 3€ le mètre. Resto’foire, apéritif concert avec l’Harmonie de Cléry, animation sur podium avec le Bagad cléricois « Ster Glaz » Base de loisirs du Prés des Gains Clery-saint-andre Clery-saint-andre [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 45 90 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clery-saint-andre.com/post/foire-aux-pommes-samedi-14-dimanche-15-octobre-base-de-loisirs-du-pr%C3%A9-des-gains »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:30:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Lieu Base de loisirs du Prés des Gains Adresse Clery-saint-andre Ville Clery-saint-andre latitude longitude 47.815105;1.752636

