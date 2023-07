Multi Activités sur la Base de Jumièges Base de Loisirs du Mesnil sous Jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges, 6 août 2023, Le Mesnil-sous-Jumièges.

Multi Activités sur la Base de Jumièges 6 – 19 août Base de Loisirs du Mesnil sous Jumièges Accueil sur Place

A deux pas de Rouen (25 kms), dans la presqu’ile de Jumièges, la base de Jumièges le Mesnil est au coeur du Parc Naturel des boucles de Seine.

L’agencement de la base et son fonctionnement, en font un lieu convivial et accueillant : repas cuisinés sur place, chambres confortables, grande salle d’animation, espaces dédiés aux petits groupes.

Un programme d’activités sportives avec de bons moments ludiques et de partage, grâce au savoir faire de l’équipe d’animation : grands jeux, veillées, activités manuelles et d’expression, ateliers de découvertes.

Base de Loisirs du Mesnil sous Jumièges 4 Route du Manoir, 76480 Le Mesnil sous Jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-rouen.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 98 01 80 »}, {« type »: « email », « value »: « s.avenel@aroeven.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T08:30:00+02:00 – 2023-08-06T23:59:00+02:00

2023-08-19T00:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:00:00+02:00

campagne multi-activités