Concert de l’été au Lac de la Dathée « Violine Cats » Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne, 26 juillet 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

Chaque mercredi de l’été, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis ainsi qu’un marché de producteurs locaux dès 17h30. Retrouvez ce soir le groupe » Violine Cats » (sensitive pop) à partir de 19h30. Restauration sur place..

2023-07-26 17:30:00 fin : 2023-07-26 . .

Base de Loisirs du Lac de la Dathée Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



Every Wednesday throughout the summer, come and enjoy the bucolic setting of La Dathée and discover local bands on stage. Enjoy a picnic with family and friends, as well as a local farmers’ market from 5.30pm. Tonight, the group « Violine Cats » (sensitive pop) performs from 7.30pm. Catering on site.

Todos los miércoles del verano, venga a disfrutar del entorno bucólico de La Dathée y descubra a los grupos locales sobre el escenario. Disfrute de un picnic en familia o entre amigos y de un mercado de productores locales a partir de las 17.30 h. Esta noche, el grupo Violine Cats (pop sensible) actuará a partir de las 19.30 h. Restauración in situ.

Jeden Mittwoch im Sommer können Sie die bukolische Umgebung von La Dathée genießen und Gruppen aus der Region auf der Bühne entdecken. Nutzen Sie diesen Moment, um mit der Familie oder Freunden ein Picknick zu genießen und ab 17:30 Uhr einen Markt mit lokalen Erzeugern zu besuchen. Heute Abend treten ab 19.30 Uhr die Gruppe « Violine Cats » (sensitive pop) auf. Verpflegung vor Ort.

