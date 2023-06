Parcours artistique du Lac de la Dathée « Nature et matières » Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne, 14 juin 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

Durant tout l’été, et lors de votre balade autour du lac venez découvrir le parcours artistique « nature et matières », qui s’inspire de cette nature qui nous entoure : l’eau, la terre, le vent, les arbres… c’est ce que ce projet artistique regroupant la MJC, l’IME de Vire, les cours d’arts plastiques de Iris Harivel, le groupe de 6ème du collège du Val de Vire, le conservatoire de Vire, et l’atelier d’expression artistique d’Isabelle Keller, ont voulu représenter en 11 points autour du lac..

Vendredi 2023-06-14 à ; fin : 2023-09-15 . .

Base de Loisirs du Lac de la Dathée Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



Throughout the summer, as you stroll around the lake, come and discover the « nature and materials » art trail, inspired by the nature that surrounds us: water, earth, wind, trees… is what this artistic project, which brings together the MJC, the IME de Vire, Iris Harivel’s art classes, the group of 6th graders from the Val de Vire secondary school, the Vire conservatory and Isabelle Keller’s artistic expression workshop, aims to represent in 11 points around the lake.

Durante todo el verano, mientras pasea alrededor del lago, venga a descubrir el recorrido artístico « naturaleza y materiales », inspirado en la naturaleza que nos rodea: agua, tierra, viento, árboles… esto es lo que este proyecto artístico, que reúne al MJC, el IME de Vire, las clases de artes plásticas de Iris Harivel, el grupo de 6ème del instituto de Val de Vire, el conservatorio de Vire y el taller de expresión artística de Isabelle Keller, ha querido representar en 11 puntos alrededor del lago.

Entdecken Sie den ganzen Sommer über und bei Ihrem Spaziergang um den See den Kunstparcours « Natur und Materialien », der sich von der Natur, die uns umgibt, inspirieren lässt: Wasser, Erde, Wind, Bäume… das ist es, was dieses Kunstprojekt, an dem das MJC, die IME von Vire, der Kunstunterricht von Iris Harivel, die 6. Klasse des Collège du Val de Vire, das Konservatorium von Vire und das Atelier für künstlerischen Ausdruck von Isabelle Keller beteiligt sind, an 11 Punkten rund um den See darstellen wollen.

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche