Verlinghem Marché des créateurs et saveurs / Soirée Guinguette du Fort Base de loisirs du Fort Verlinghem, 26 août 2023, Verlinghem. Marché des créateurs et saveurs / Soirée Guinguette du Fort Samedi 26 août, 14h00 Base de loisirs du Fort Entrée libre, espace d’exposition sur réservation et sous caution La base de loisirs du Fort organise un marché des créateurs et des saveurs le samedi 26 août 2023 de 14h à 23h ( avec une soirée ginguette à partir de 19h) ! Vous souhaitez exposer ou vendre vos saveurs, envoyez un mail et vos photos à : basedeloisirsdufort59@orange.fr Date limite : jeudi 3 août ➡️ Emplacement gratuit

➡️ Caution de 100€

➡️ Vous devez apporter votre tonnelle , vos tables et chaises ! Base de loisirs du Fort Rue de Pérenchies, 59237 Verlinghem Verlinghem 59237 Nord [{« type »: « email », « value »: « basedeloisirsdufort59@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:basedeloisirsdufort59@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

