Clan Cabane Base de loisirs du Fort Verlinghem, 4 juillet 2023, Verlinghem.

Clan Cabane Mardi 4 juillet, 19h30 Base de loisirs du Fort Gratuit

Création collective – trampoline & bastaings

Clan Cabane, c’est un spectacle de trampoline, d’extérieur et tout public. On y construit, avec les moyens du bord, un abri éphémère, une cabane, une zone à défendre. Un univers parallèle pour se raconter des histoires, se lancer des défis, rassembler nos souvenirs, nos envies, et faire l’expérience de la complexité et de la richesse de ce qui « fait groupe ».

–

À partir de 6 ans

Durée : 45 minutes

–

Buvette Buvette sur place

–

Pour y aller

Bus :

ligne 51 – Arrêt : La Mairie

ligne 76/81 – Arrêt : Le Temple

924 Desserte scolaire (ouverte à tout public)

Covoiturage

Vélo

–

Événement intercommunal proposé par : Lompret / Pérenchies / Verlinghem

Base de loisirs du Fort rue de Pérenchies 59 237 Verlinghem Verlinghem 59237 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T19:30:00+02:00 – 2023-07-04T20:15:00+02:00

2023-07-04T19:30:00+02:00 – 2023-07-04T20:15:00+02:00

Le Prato Clan Cabane

Theo Lavanan