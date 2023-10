Trottinette session nocturne Base de loisirs du Faget Goès, 31 octobre 2023, Goès.

Goès,Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes cordialement invités à une session nocturne de trottinette, spéciale Halloween. Rendez-vous à la tombée de la nuit pour vivre une expérience unique. Frissons garantis.

Trottinette à partir de 14 ans.

Le snack sera ouvert..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. EUR.

Base de loisirs du Faget Chemin de Ribere

Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



You’re cordially invited to an all-night Halloween scooter session. Join us at dusk for a unique experience. Chills guaranteed.

Scooter age 14 and over.

The snack bar will be open.

Estás cordialmente invitado a una sesión especial de scooter en la noche de Halloween. Únete a nosotros al anochecer para vivir una experiencia única. Escalofríos garantizados.

Edad mínima para scooter: 14 años.

El snack bar estará abierto.

Sie sind herzlich zu einer nächtlichen Roller-Session speziell für Halloween eingeladen. Wir treffen uns bei Einbruch der Dunkelheit, um eine einzigartige Erfahrung zu machen. Gänsehaut ist garantiert.

Tretroller ab 14 Jahren.

Der Imbiss wird geöffnet sein.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn