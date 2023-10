Chasse aux bonbons Base de loisirs du Faget Goès, 31 octobre 2023, Goès.

Goès,Pyrénées-Atlantiques

A l’attention de tous les enfants du Royaume :

La Méchante Sorcière retient prisonnière sa meilleure ennemie la Gentille Sorcière sur la base de loisirs : elle a caché tout ses bonbons magiques dans le parc !

Aide la Gentille Sorcière a récupérer ses friandises grâce aux indices laissés par la Méchante Sorcière et ainsi la libérer de ce terrible sort !

Déguisement conseillé..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

Base de loisirs du Faget Chemin de Ribere

Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Attention all children in the Kingdom:

The Wicked Witch is holding her best enemy, the Good Witch, prisoner at the leisure park: she’s hidden all her magic sweets in the park!

Help the Good Witch retrieve her treats using the clues left by the Wicked Witch, and free her from this terrible spell!

Disguise recommended.

Atención a todos los niños del Reino:

La Bruja Mala tiene prisionera a su mejor enemiga, la Bruja Buena, en el centro de ocio: ¡ha escondido todos sus caramelos mágicos en el parque!

Ayuda a la Bruja Buena a recuperar sus caramelos siguiendo las pistas dejadas por la Malvada Bruja y ¡libérala de este terrible hechizo!

Disfraz recomendado.

Achtung, an alle Kinder des Königreichs:

Die Böse Hexe hält ihre beste Feindin, die Gute Hexe, auf der Freizeitanlage gefangen: Sie hat all ihre magischen Süßigkeiten im Park versteckt!

Hilf der Guten Hexe, ihre Süßigkeiten mithilfe der von der Bösen Hexe hinterlassenen Hinweise zu finden und sie von diesem schrecklichen Fluch zu befreien!

Verkleidung wird empfohlen.

