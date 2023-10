Pêche en nocturne Base de loisirs du Faget Goès, 31 octobre 2023, Goès.

Goès,Pyrénées-Atlantiques

Amis pêcheurs, cap ou pas cap ? Une effrayante créature se cache dans les eaux du lac, arriverez-vous à la capturer ?

Venez participer à la pêche à la carpe en nocturne.

Les équipements sont non fournis.

Le snack sera ouvert..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. EUR.

Base de loisirs du Faget Chemin de Ribere

Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Anglers, cap or no cap? A frightening creature lurks in the waters of the lake. Can you catch it?

Come and take part in night-time carp fishing.

Equipment not supplied.

The snack bar will be open.

Amigos pescadores, ¿con rumbo o sin rumbo? Una temible criatura acecha en las aguas del lago, ¿podrás atraparla?

Ven y participa en la pesca nocturna de la carpa.

No se proporciona equipo.

El bar estará abierto.

Anglerfreunde, cap oder not cap? Eine furchterregende Kreatur versteckt sich in den Gewässern des Sees, schafft ihr es, sie zu fangen?

Nehmen Sie am Nachtangeln auf Karpfen teil.

Die Ausrüstung wird nicht gestellt.

Die Snackbar wird geöffnet sein.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn