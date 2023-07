Association Profession Sport Culture Ardennes Base de loisirs Douzy, 12 juillet 2023, Douzy.

Horaires d’ouvertures : En mai, juin et septembre : samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 18h30 En juillet et août : Tous les jours de 11h à 18h30 Toute l’année : animations sportives sur l’ensemble du département des Ardennes. Sports collectifs, individuels, de pleine nature, sports nouveaux, activités culturelles, activités sur structures gonflables.Animation du territoire : animations sportives et culturelles sur des événements du département : tour d’escalade, mini-golf, karts à pédales, arts du cirque etc. ( ex.: cabaret vert, festi-mômes, la voie verte en fête…)En saison : Base de loisirs, Pôle Nature-Loisirs au lac de Bairon Le Chesnes – 08390 BAIRON Tél : 03 24 33 57 83De nombreuses activités: pédalos, canoës, paddles, karts à pédales, slackline, tour d’escalade, battle archerie, mini-golf, foot gonflable élasto-trampoline, structures gonflables, espace ludique., tir à l’arc. NOUVEAU Hébergements insolites : L’A.P.S.C.A. propose des nuits en Tipis et des séjours Amérindiens à Bairon ( nuit en tipis, canoë, Tir à l’arc, dîner feu de camp…)Accueil GROUPES : Le pôle est ouvert à tout public, et peut accueillir également des groupes comme les accueils de mineurs, les écoles ou collèges, les I.M.E etc.Pour toute information ou réservation, veuillez consulter notre site internet www.professionsport08.com ou par téléphone au 03 24 33 57 83 Langue d’accueil : français..

All year round: sports activities throughout the Ardennes department. Team sports, individual sports, outdoor sports, new sports, cultural activities, activities on inflatable structures. Animation of the territory: sports and cultural animations on events of the department: climbing tour, miniature golf, pedal go-karts, circus arts etc. In season : Leisure centre, Pôle Nature-Loisirs at the lake of Douzy – 08140 DOUZY Tel : 06 82 51 90 01 – Numerous activities: pedal boats, canoes, paddles, pedal go-karts, slackline, climbing tower, mini-golf, inflatable football, inflatable structures, play area, archery. Opening of the Pole: weekends and public holidays in: May, June and September from 14h to 19hJuly and August: every day from 11h to 19h. Subject to weather conditions.NEW Unusual accommodation: The A.P.S.C.A. proposes nights in tepees and Amerindian stays in Douzy (night in tepees, canoe, archery, campfire dinner…)GROUPS welcome: The pole is open to all public, and can also welcome groups such as minors, schools or colleges, I.M.E etc. For any information or reservation, please visit our website www.professionsport08.com or by phone at 06 82 51 90 01Language of reception : French.

Horarios: En mayo, junio y septiembre: sábados, domingos y festivos de 13:30 a 18:30 En julio y agosto: todos los días de 11:00 a 18:30 Todo el año: actividades deportivas en todo el departamento de las Ardenas. Deportes de equipo, deportes individuales, deportes al aire libre, nuevos deportes, actividades culturales, actividades sobre estructuras hinchables.Animación del territorio: animaciones deportivas y culturales sobre eventos del departamento: recorrido de escalada, minigolf, karts de pedales, artes circenses, etc. (ej.: cabaret vert, festi-mômes, la voie verte en fête….)En temporada: Base de loisirs, Pôle Nature-Loisirs au lac de Bairon Le Chesnes – 08390 BAIRON Tél : 03 24 33 57 83Muchas actividades: botes a pedal, canoas, remos, karts a pedal, slackline, torre de escalada, tiro con arco de batalla, minigolf, fútbol hinchable, elasto-trampolín, estructuras hinchables, zona de juegos, el tiro con arco. NUEVO Alojamiento inusual : La A.P.S.C.A. ofrece noches en tipis y estancias amerindias en Bairon (noches en tipis, piragüismo, tiro con arco, cena en un campamento…): El centro está abierto a todo el mundo, y también puede acoger a grupos como centros infantiles, escuelas o colegios, I.M.E., etc. Para cualquier información o reserva, consulte nuestra página web www.professionsport08.com o por teléfono en el 03 24 33 57 83 Idioma de acogida: francés.

Das ganze Jahr über: Sportveranstaltungen im gesamten Departement Ardennes. Gruppen- und Einzelsportarten, Natursportarten, neue Sportarten, kulturelle Aktivitäten, Aktivitäten auf aufblasbaren Strukturen.Regionale Animation: sportliche und kulturelle Animationen bei Veranstaltungen im Departement: Kletterturm, Minigolf, Tretkarts, Zirkuskünste usw. (z. B. « Ardennes », « Les Arts »).in der Saison: Freizeitzentrum, Pôle Nature-Loisirs am See von Douzy – 08140 DOUZY Tel.: 06 82 51 90 01.Zahlreiche Aktivitäten: Tretboote, Kanus, Paddelboote, Tretkarts, Slackline, Kletterturm, Minigolf, aufblasbarer Fußball, Elasto-Trampolin, aufblasbare Strukturen, Spielplatz, bogenschießen. Öffnungszeiten des Pols: Wochenenden und Feiertage in: Mai, Juni und September von 14:00 bis 19:00 UhrJuli und August: täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr. Vorbehaltlich der Wetterbedingungen.NEU Ungewöhnliche Unterkünfte : A.P.S.C.A. bietet Übernachtungen in Tipis und Aufenthalte bei den Ureinwohnern Amerikas in Douzy an ( Übernachtung in Tipis, Kanu, Bogenschießen, Abendessen am Lagerfeuer…)Empfang GRUPPEN : Das Zentrum ist für jedes Publikum geöffnet und kann auch Gruppen wie Jugendgruppen, Schulen oder Gymnasien, I.M.E. usw. empfangen.Für Informationen oder Reservierungen besuchen Sie bitte unsere Website www.professionsport08.com oder rufen Sie uns an unter 06 82 51 90 01Aufnahmesprache: Französisch.

