Les 3 fontaines en fêtes Base de loisirs des trois fontaines Champagné-Saint-Hilaire, 19 août 2023, Champagné-Saint-Hilaire.

Champagné-Saint-Hilaire,Vienne

Vide greniers de 06 à 18h – 1.50€ le ml

Fête foraine toute la journée et en soirée

Concerts :

de 19h à 21h : « Théo » de The Voice Kids

à 21h30 : « Rub’x » – Tube 80′

Buvette et restauration toute la journée – Repas le soir sur réservation (15€)

A la base de loisirs des trois fontaines..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . .

Base de loisirs des trois fontaines

Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flea market from 06 to 18h – 1.50? per meter

Fair all day and evening

Concerts :

from 7pm to 9pm : « Théo » from The Voice Kids

at 9:30 pm: « Rub’x » – Tube 80′

Refreshments and food all day – Evening meal on reservation (15?)

At the leisure base of the three fountains.

Rastro de 18 a 18 h – 1,50? por m2

Parque de atracciones todo el día y por la noche

Conciertos :

de 19h a 21h: « Théo » de La Voz Kids

a las 21h30: « Rub’x » – Tube 80

Refrescos y comida todo el día – Cena previa reserva (15?)

En el centro de ocio de las tres fuentes.

Flohmarkt von 06 bis 18 Uhr – 1,50 ? pro m2

Jahrmarkt den ganzen Tag und am Abend

Konzerte:

von 19 bis 21 Uhr: « Théo » von The Voice Kids

um 21.30 Uhr: « Rub’x » – 80er-Jahre-Rock

Getränke und Speisen den ganzen Tag über – Essen am Abend auf Reservierung (15?)

In der Freizeitanlage « Les Trois Fontaines ».

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou