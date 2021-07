Tours Passerelle Fil d'Ariane - Rives du Cher Indre-et-Loire, Tours Base de Loisirs des Rives du Cher (quartiers d’été d’ArboréSciences) Passerelle Fil d’Ariane – Rives du Cher Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

du mardi 20 juillet au mardi 27 juillet à Passerelle Fil d’Ariane – Rives du Cher

Ateliers à découvrir en famille. Au programme selon l’humeur du jour et la météo : lessive maison, bulles de savon, fusains, cadres végétaux, brico’récup, tawashis, voitures à réaction, moulins à vent, ludions, ou autre… Animation scientifique et ludique dans vos quartiers ! Passerelle Fil d’Ariane – Rives du Cher Cabanes de la Base de Loisirs des Rives du Cher Tours Rives du Cher Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T16:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-23T16:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-27T16:00:00 2021-07-27T18:00:00

