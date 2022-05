Base de loisirs des Forêts du Perche – Réservé aux ados Senonches, 27 juin 2022, Senonches.

Base de loisirs des Forêts du Perche – Réservé aux ados Senonches

2022-06-27 14:00:00 – 2022-07-05 18:00:00

Senonches 28250

Pour bien profiter des loisirs mis en place par le service des sports des Forêts du Perche, les ados sont les bienvenus. Des journées sportives et de plein air, comme le karting, des carabines lasers, des jeux de sociétés géants et de quoi se restaurer et se désaltérer sur place. Réservé aux ados

+33 2 37 53 41 58

jérôme lemeur

Senonches

