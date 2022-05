Base de loisirs des Forêts du Perche, 6 juillet 2022, .

Base de loisirs des Forêts du Perche

2022-07-06 14:00:00 – 2022-08-26 19:00:00

La base de loisirs de Senonches vous ouvre ses portes pendant 2 mois. Vous y découvrirez des jeux d’eau, des jeux sportifs, des karts à pédales, des jeux de société XXL. Rafraichissement et snacking sur place avec coin détente et pique-nique. Ouvert à toutes et à tous.

La base de loisirs de Senonches vous ouvre ses portes pendant 2 mois. Vous y découvrirez des jeux d’eau, des jeux sportifs, des karts à pédales, des jeux de société XXL. Rafraichissement et snacking sur place avec coin détente et pique-nique. Ouvert à toutes et à tous.

La base de loisirs de Senonches vous ouvre ses portes pendant 2 mois. Vous y découvrirez des jeux d’eau, des jeux sportifs, des karts à pédales, des jeux de société XXL. Rafraichissement et snacking sur place avec coin détente et pique-nique. Ouvert à toutes et à tous.

jerôme lemeur

dernière mise à jour : 2022-05-17 par