La marche agri’rose contre le Cancer du sein Dimanche 24 septembre, 08h30 Base de Loisirs des Bizots

Venez nombreux participer à cette randonnée pédestre familiale pour la bonne cause organisée par la Commission des Agricultrices 71.

Circuits de 6, 13 et 18 km.

Circuit mobilité réduite possible.

Des délégués du secteurs distgribuerons des bouteilles d’eau aux marcheurs.

Participation de 5€ minimum dont 4 € seront reversés à l’association Toujours Femme.

Base de Loisirs des Bizots Lotissement les Bruyères 71710 LES BIZOTS Les Bizots 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Octobre rose Prévention Santé

Commission des Agricultrices 71