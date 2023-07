Mini séjour apprenant – Retour à la Nature -Juillet 2023 Base de loisirs de Verneuil sur Seine Verneuil-sur-Seine, 17 juillet 2023, Verneuil-sur-Seine.

Mini séjour apprenant – Retour à la Nature -Juillet 2023 17 – 21 juillet Base de loisirs de Verneuil sur Seine sur inscription, tarif au quotient familial

Mini séjour apprenant – Retour à la Nature – Juillet 2023

Mini séjour organisé par l’Hay-les-Roses animation avec la commune de l’Hay-les-Roses

Cette année, la Ville de L’Haÿ-les-Roses et l’Haÿ-les-Roses Animation propose 3 séjours tout au long du mois de juillet, avec des activités adaptées à chacune des tranches d’âge.

Après une période sanitaire contraignante et plusieurs confinements, il nous est apparu important de proposer à vos enfants un retour à la nature afin de profiter du grand air pour aborder l’environnement et ses enjeux. C’est pourquoi chaque séjour permettra aux enfants d’être initiés à l’équitation

et l’apiculture. Les enfants de 4 à 6 ans pourront découvrir les joies du mini-golf, alors que ceux âgés de 6 à 11 ans s’adonneront au plaisir de la pêche.

Les activités seront encadrées par des intervenants spécialisés en plus de l’équipe d’animation.

Du 17 au 21/07/23 -3-6 ans et 6-11 ans en Marabouts Toilés – 30 et 24 enfants

l’île de loisirs du val-de-seine

L’île de loisirs du Val-de-Seine est une base de plein air et de loisirs située dans le département des Yvelines. Elle s’étend sur les communes des Mureaux et de Verneuil-sur-Seine. Elle est l’une des douze îles de loisirs de la région Île-de-France.

Les activités

Les initiations sont complétées par des activités classiques, grands jeux, baignades, activités manuelles, veillées et des activités ludo-pédagogiques autour du thème de la nature. Les programmes des séjours intègrent des activités s’appuyant sur le socle commun de connaissances des élèves. Au programme également cahier de vacances, lecture, quizz des incollables

complèteront les grands jeux et les veillées. En bref des colos apprenantes !

L’hébergement

Tout est mis en œuvre pour se reposer avec le plaisir de camper au grand air. Réunis en village, les bungalows toilés de 20 m² sont meublés, isolés du sol par un plancher en bois et dotés d’un espace séjour, de 2 chambres et d’une terrasse couverte de 8 m².

Contacts

Mairie de L’Haÿ-les-Roses

Guichets uniques

01 46 15 33 33

Base de loisirs de Verneuil sur Seine chemin du Rouillard, 78480, Verneuil-sur-Seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0146153333 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T19:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

séjour mini

@ifac