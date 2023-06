Direction Pissos base de loisirs de Testarouman Pissos, 7 août 2023, Pissos.

Direction Pissos 7 – 12 août base de loisirs de Testarouman

Le séjour se déroule du 7 au 12 août (6 jours/5 nuits). Le transport s’effectue en grand bus Vriet au départ de l’accueil de loisirs Gulliver et au départ de la Maison de l’Enfant. Les participants de 6/10 ans seront au nombre de 30 encadrés par 4 animateurs et 1 directrice.

Durant le séjour, les enfants vont participer à différentes activités encadrés par les Brevets d’états de la base de loisirs (équitation,canoë/kayak, tir à l’arc, accrobranche, …) et aussi des grands jeux, des veillées encadrés par les animateurs du séjour. C’est un séjour à dominante sportive.

Les participants seront hébergés dans un camping de groupe, où ils devront participer à différentes tâches (aller faire les courses, la cuisine, la vaisselle, …).

base de loisirs de Testarouman 1370 rte Sore 40410 Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://cscsflep.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545931158 »}, {« type »: « email », « value »: « cscs.soyaux@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-12T08:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:00:00+02:00

sports nature

base de loisirs Pissos