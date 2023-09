Les Francas présentent leur comédie musicale base de loisirs de Tarn-et-Garonne, 30 octobre 2023, .

Les Francas présentent leur comédie musicale 30 octobre – 3 novembre base de loisirs de Tarn-et-Garonne Sur inscription

Le séjour se déroulera à la base de loisirs de Saint Nicolas de la Grave (82).

L’objectif du séjour est de vivre ensemble la création et la représentation d’une comédie musicale grandeur nature ! Chant, musique, création de décor, de costumes… Tout le monde pourra trouver sa place sur ce séjour spécial.

Pour respecter le rythme de chacun, deux équipes parallèles encadreront le

groupe des élémentaires et le groupe des ados. Les enfants et les jeunes seront encadrés par les équipes Francas habituelles et des intervenants professionnels de la thématique musicale (artistes et enseignants).

base de loisirs de Tarn-et-Garonne 82210 82210 Occitanie [{« type »: « email », « value »: « c.gonin@francasoccitanie.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T08:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:30:00+01:00

séjour artistique