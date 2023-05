Silence on tourne ! Base de loisirs de Serenac Silence on tourne ! Base de loisirs de Serenac, 7 août 2023, . Silence on tourne ! 7 – 13 août Base de loisirs de Serenac 20 Il s’agit d’un séjour dans la base départemental du Tarn intitulé « Silence ! on tourne » qui s’articulera autour du tournage de notre émission ou film. De plus des activités nautiques et sportives sont prévues, ainsi que la découverte du département du Tarn. Les jeunes seront sensibiliser à la vie en colléctivité afin de s’intégrer socialement.

Le déplacement vers le site s’effectura par le biais de deux mini bus. L’hebergement se fera à la base départemental du Tarn dans un logement en dur.

76 la Foret , 81350 Sérénac

Les activités sportives durant le séjour seront encadrées par du personnel qualifié et diplomé. Activités

Ateliers de création du film

Tournage

Montage vidéo

escalade

archerie tag

Paddle

Canoë

Les repas seront prit au restaurant de la base de loisirs de Sérénac. Ils seront préparés par des cuisiniers présents sur place. Les régimes alimentaires et allergies seront pris en compte. Base de loisirs de Serenac 81350 81350 Occitanie [{« type »: « email », « value »: « joy.jouvet.csbanlay@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-13T00:00:00+02:00 – 2023-08-13T15:00:00+02:00 Détails Autres Lieu Base de loisirs de Serenac Adresse 81350 Age min 11 Age max 13 Lieu Ville Base de loisirs de Serenac

Base de loisirs de Serenac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//