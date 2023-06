COLO SRAV VELO Base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave, 23 juillet 2023, Saint-Nicolas-de-la-Grave.

COLO SRAV VELO 23 – 29 juillet Base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave 649

Colo SRAV Vélo

Présentation

Le projet Colo SRAV aura comme objectif la validation du « Savoir Rouler à Vélo ». Ce dispositif permettra aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège.

Déroulé du dispositif

Ce dispositif se déroule en 3 étapes (10 heures) :

Bloc 1. Savoir Pédaler (2 à 5h) : maîtriser les fondamentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner.

Bloc 2. Savoir Circuler (3h) : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres d’une volonté de changer de direction, et découvrir les panneaux du code de la route.

Bloc 3. Savoir Rouler à Vélo (2 à 5h, selon volume d’heures consacrées au bloc 1) : circuler en situation réelle. Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les différents espaces de pratique.

Base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave 23 Avenue du Plan d'Eau, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie

