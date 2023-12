DIONYSOS, SIMPLE MINDS, ALICE COOPER, Base de loisirs de Pratgraussals Albi, 7 juillet 2024 16:00, Albi.

DIONYSOS, SIMPLE MINDS, ALICE COOPER, Dimanche 7 juillet 2024, 18h00 Base de loisirs de Pratgraussals 54 à 64€

De paroles surréalistes en riffs percutants, avec une autodérision et un humour contagieux, Dionysos mené par le charismatique/acrobatique Mathias Malzieu, est devenu en trente ans l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock française. Groupe new wave des années 80, Simple Minds fort de 40 ans de carrière et 60 millions d’albums vendus et auteur de tubes comme Don’t You (Forget About Me) ou Alive and Kicking promet un show épique et nostalgique. On ne présente plus Alice Cooper ou le parrain du shock rock, l’un des groupes les plus réussis et les plus influents des années 70 avec son hard rock et des spectacles live complètement fous !

Base de loisirs de Pratgraussals 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://pauseguitare.bleucitron.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-07T18:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

2024-07-07T18:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Pause guitare