GEORGIO, HOSHI, LOUISE ATTAQUE ET JOSMAN Samedi 6 juillet 2024, 19h00 Base de loisirs de Pratgraussals 41 à 61 €

Le rappeur Georgio a déjà 5 albums au compteur. Loin des clichés du genre, ses textes sensibles cernent avec acuité les angoisses et révoltes de sa génération. Hoshi est de retour ! A mi-chemin entre le rock, le slam et la chanson française, la chanteuse de Ta marinière promet une soirée riche en émotions. On ne présente plus Louise Attaque. Une musique folk-rock originale et immédiate, des textes qui font mouche et un engagement sans faille. Telles sont les clés de leurs succès depuis 25 ans. Figure de proue de la nouvelle scène rap française Josman est un artiste méticuleux qui ne laisse rien au hasard avec des flows variés, des textes de qualités et une richesse dans les thèmes abordés.

Base de loisirs de Pratgraussals 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

Pause guitare