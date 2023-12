POMME, JULIEN GRANEL CALOGERO ET TIAKOLA, Base de loisirs de Pratgraussals Albi, 5 juillet 2024 17:00, Albi.

Deux ans après ses deux Victoires de la musique la chanteuse Pomme est de retour avec « Consolation », un nouvel album placé sous le signe de l’intimité et de la mélancolie. Chanteur pétillant, multi-instrumentiste, à la voix captivante et l’univers coloré, Julien Granel puise son inspiration chez les plus grands, et ne cesse de s’affirmer dans son univers qui réunit électro, pop et funk mais aussi rock. Considéré comme l’un des plus grands artistes de sa génération Calogero est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR ! L’occasion de chanter sur ses plus grands classiques comme « Prendre l’air » ou encore « Un jour au mauvais endroit » mais aussi ses derniers titres. L’étoile montante du rap français Tiakola va faire chavirer le public avec sa musique nourrie de rumba congolaise, de R’n’B de gospel et de rap.

Base de loisirs de Pratgraussals 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-05T19:00:00+02:00 – 2024-07-05T23:59:00+02:00

Pause guitare