DELUXE, IAM, CHINESE MAN Base de loisirs de Pratgraussals Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn DELUXE, IAM, CHINESE MAN Base de loisirs de Pratgraussals Albi, 4 juillet 2024 17:00, Albi. DELUXE, IAM, CHINESE MAN Jeudi 4 juillet 2024, 19h00 Base de loisirs de Pratgraussals 41 à 56 € S’inspirant librement du hip-hop, du jazz et de la funk, Deluxe crée sa propre recette musicale, unique en son genre avec une seule constante : le groove ! Autant vous dire qu’en concert ça remue. En deuxième partie de soirée, préparez-vous à danser le Mia avec le groupe mythique du rap français IAM. Enfin, Chinese man qui puise ses influences dans le hip-hop avant tout, le trip-hop, mais aussi le dub, l’électro ou encore le reggae promet un live immersif & explosif ! Base de loisirs de Pratgraussals 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://pauseguitare.bleucitron.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-04T19:00:00+02:00 – 2024-07-04T23:59:00+02:00

2024-07-04T19:00:00+02:00 – 2024-07-04T23:59:00+02:00 Pause guitare Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Code postal 81000 Lieu Base de loisirs de Pratgraussals Adresse 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Base de loisirs de Pratgraussals Albi Latitude 43.933548 Longitude 2.137083 latitude longitude 43.933548;2.137083

Base de loisirs de Pratgraussals Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/