Shaka Ponk/Queens Of The Stone/ Ange Base de loisirs de Pratgraussals Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Shaka Ponk/Queens Of The Stone/ Ange Base de loisirs de Pratgraussals, 5 juillet 2023, Albi. Shaka Ponk/Queens Of The Stone/ Ange Mercredi 5 juillet, 19h00 Base de loisirs de Pratgraussals

37 à 57€

Pause Guitare est de retour et durant cinq soirs, la musique va résonner sur la base de Pratgraussals. Base de loisirs de Pratgraussals 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Une soirée avec Shaka Ponk pour son ultime tournée, les inattendus Queens Of The Stone Age, le groupe mythique Ange ainsi qu’un dernier invité mystère qui se fait encore désirer, suspense !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T19:00:00+02:00

2023-07-05T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Base de loisirs de Pratgraussals Adresse 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Le Clos Ville Albi lieuville Base de loisirs de Pratgraussals Albi Departement Tarn

Base de loisirs de Pratgraussals Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Shaka Ponk/Queens Of The Stone/ Ange Base de loisirs de Pratgraussals 2023-07-05 was last modified: by Shaka Ponk/Queens Of The Stone/ Ange Base de loisirs de Pratgraussals Base de loisirs de Pratgraussals 5 juillet 2023 Albi Base de loisirs de Pratgraussals Albi

Albi Tarn