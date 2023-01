Le cirque Aïtal revient avec “A ciel ouvert” Base de loisirs de Pratgraussals, 7 avril 2023, Albi.

Le cirque Aïtal revient avec “A ciel ouvert” 7 – 10 avril Base de loisirs de Pratgraussals

20/15/10€ Carte SNA 18/14€

Le généreux colosse Victor et la piquante voltigeuse Kati sont de retour et embarquent le public sous les étoiles dans leur merveilleux cirque alliant burlesque, poésie et musique

Base de loisirs de Pratgraussals 13 chemin de Pratgraussals, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie

Une place entourée de caravanes : À ciel ouvert ! Vous ne verrez rien de l’extérieur, vous ouvrirez la porte de la caravane et vous entrerez dans un lieu étonnant, avec un petit gradin et des auvents.

Là, le cirque Aïtal (Victor, Kati et deux musiciens) accueillerons les spectateurs sous leur abri de fortune pour rêver ensemble, partager les couchers du soleil et les étoiles de la nuit, la joie et les rires, les pulsions, l’absurde, le désir et nos rêves… Une création 2022 dont vous aurez la primeur, et de belles retrouvailles avec la magie du cirque Aïtal qui a enthousiasmé le public albigeois.



2023-04-07T20:30:00+02:00

2023-04-10T22:30:00+02:00