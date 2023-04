Séjour de pleine nature Base de Loisirs de Pont d’Ouilly Pont-d'Ouilly Catégories d’évènement: Calvados

Pont-d'Ouilly

Séjour de pleine nature Base de Loisirs de Pont d’Ouilly, 7 août 2023, Pont-d'Ouilly. Séjour de pleine nature 7 – 11 août Base de Loisirs de Pont d’Ouilly en fonction du quotient familial Séjour de découverte d’activités en lien avec l’environnement naturel à destination des jeunes de 10 à 14 ans. Base de Loisirs de Pont d’Ouilly 11 rue du stade rené vallée Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resp-jeunesse@famillesactives.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:00:00+02:00 Base de loisirs Pont d’Ouilly

Détails
Age min 10
Age max 14

