Pont-d'Ouilly Séjour itinérant Base de loisirs de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly, 17 juillet 2023, Pont-d'Ouilly. Séjour itinérant 17 – 23 juillet Base de loisirs de Pont d’Ouilly 200€ Séjour de 7 jours, 6 nuits en suisse normande pour des adolescents de 14 à 17 ans. Les 3 premières nuits nous serons sur le PAJ de Pont d’Ouilly pour finir notre séjour sur le PAJ de Thury-Harcourt. La jonction entre les deux sites se fera à vélo.

Notre séjour aura une thématique sport/nature avec des activité comme le kayak, le paddle, le tir à l’arc ou encore le VTT.

Nous serons autonome avec l'élaboration des menus et la préparation des repas réalisés par les jeunes et les animateurs. Base de loisirs de Pont d'Ouilly 11 rue du stade René Vallée, 14690 Pont-d'Ouilly Pont-d'Ouilly 14690 Calvados Normandie

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:55:00+02:00

