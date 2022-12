Explorateurs de la nature Base de loisirs de Pont d’Ouilly Pont-d'Ouilly Catégories d’évènement: Calvados

Explorateurs de la nature Base de loisirs de Pont d’Ouilly, 18 juillet 2022, Pont-d'Ouilly. Explorateurs de la nature 18 et 22 juillet Base de loisirs de Pont d’Ouilly dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base de loisirs de Pont d’Ouilly 11 rue du stade René Vallée, 14690 Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie En pleine Suisse Normande, les petits explorateurs partiront

à la découverte de leur environnement à travers 3

thématiques animées par les intervenants de la base de

loisirs :

– L’arbre : observation des feuilles, fleurs, fruits en lien

avec le cycle de vie de l’arbre.

– La rivière : découverte du parcours du Noireau, des

barrages et moulins, et des actions de préservation de

la rivière.

– Les petites bêtes de l’eau : pêche à l’épuisette dans le

Noireau et découverte des êtres vivants de la rivière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T08:00:00+02:00

2022-07-22T17:00:00+02:00

