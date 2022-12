Minicamp Multisports (Kayak, paddle, accrobranche) Base de loisirs de Pont d’Ouilly Pont-d'Ouilly Catégories d’évènement: Calvados

Minicamp Multisports (Kayak, paddle, accrobranche) 11 et 15 juillet Base de loisirs de Pont d'Ouilly dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Base de loisirs de Pont d'Ouilly 11 rue du stade René Vallée, 14690 Pont-d'Ouilly Pont-d'Ouilly 14690 Calvados Normandie En plein coeur de la Suisse Normande, les sportifs pourront

profiter d’activités de plein air, dans l’eau, sur terre et

dans les airs pour des vacances dynamiques ! Le soir, ils

profiteront de veillées conviviales autour du feu de camp.

• Le test d’aisance aquatique (test anti panique) est obligatoire

pour participer à ce séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00

2022-07-15T17:30:00+02:00

