Itinérance vélo Base de loisirs de Pont d’Ouilly, 23 août 2021, Pont-d'Ouilly.

163€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de loisirs de Pont d’Ouilly 11 rue du stade René Vallée, 14690 Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie

Ce séjour est à destination des adolescents.

Le camping situé juste à côté de la rivière offre un cadre de jeu inoubliable et protégé.

Les activités aussi diverses et variées vont permettre à chacun de découvrir et d’apprendre de nouvelles disciplines dans un cadre naturel de la Suisse Normande.

Au programme: Kayak polo,VTT, Tir à l’arc et accrobranche.

Transport de Fleury-sur-Orne à Pont-Douilly en vélo par la voie verte.

La vie quotidienne sur le camps sera à construire ensemble et les journées seront organisées autour d’une activité sportive, de jeux collectifs et de veillées.



