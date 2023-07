Araëlle : voyage celtique à travers les voix et les instruments Base de loisirs de Molières Molières, 16 septembre 2023, Molières.

Araëlle : voyage celtique à travers les voix et les instruments Samedi 16 septembre, 20h30 Base de loisirs de Molières Gratuit. Entrée libre. En cas d’intempéries, lieu de repli : salle des fêtes de Molières. Possibilité de manger sur place avant le concert.

L’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, a donné naissance à Araëlle, un groupe musical exceptionnel. Depuis leur enfance, ces chanteuses-musiciennes sont inspirées par les sonorités envoûtantes des Terres Celtes.

À travers leurs voix envoûtantes et leurs instruments magiques tels que la harpe celtique, la guitare, le tin whistle, le low whistle et le bodhrán, elles racontent et incarnent des histoires d’amour tantôt joyeuses, tantôt tragiques, des rêveries profondes, des regrets, un attachement profond à la terre et une célébration de la beauté de la nature.

Le répertoire d’Araëlle oscille entre compositions originales et titres traditionnels celtiques, offrant ainsi des mélodies envoûtantes qui vous transportent au-delà du temps, dans un univers celtique unique et enchanteur.

Sarah : chant, harpe, bodhrán.

Emmanuelle : chant, guitares, flûtes, shaker.

Base de loisirs de Molières Malivert, 82220 Molières Molières 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 64 51 http://www.ville-molieres.fr Situé à 20 km au nord de Montauban, aux portes du pays Midi-Quercy, Molières offre un environnement naturel d’une grande beauté préservée. La base de loisirs du Malivert, aménagée autour d’un lac de 9 hectares, bénéficie d’un cadre exceptionnel de calme et de verdure s’étendant sur plus de 30 hectares. La qualité de l’eau, les services proposés aux visiteurs estivaux et l’engagement de la commune en faveur de la préservation de l’environnement sont autant de critères qui ont valu à Molières d’obtenir le label « Station Verte de Vacances ». Accueil du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et de 10 h à 19 h les samedis, dimanches et jours fériés, dans un cadre naturel exceptionnel.

