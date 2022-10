Séjour découverte de l’environnement à la base de loisir de Mexico Base de loisirs de Mexico, 24 octobre 2022, Commensacq.

Séjour découverte de l’environnement à la base de loisir de Mexico 24 et 28 octobre Base de loisirs de Mexico

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de loisirs de Mexico 40210 Commensacq Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dans le prolongement des actions et réflexions menées depuis une vingtaine d’années, l’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage s’est engagée pleinement et avec humilité dans la transition. Son projet porte en lui-même les ressources du changement. Ses réflexions l’ont conduite à faire le choix de parler et d’agir davantage pour l’éducation à l’écologie, vitale.

Par conséquent, nous nous attachons à proposer des actions pour nourrir ces ambitions et les séjours de pleine nature ont sont un exemple.

Au delà d’ offrir la possibilité aux enfants de vivre une expérience collective hors du champs familale, un séjour sur le thème du développement durable et la découverte de la protection de la nature vise à mobiliser les apprentissages scolaires par le biais d’activités ludiques et pédagogiques de pleine nature.

Le domaine de Mexico, situé en plein coeur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, est un lieu propice à la découverte de la faune et la flore sauvage grâce notament aux propositions d’ateliers ludiques et pédagogiques initiées par des intervenants thématiques qualifiés et expérimentés.

Au programme:

– atelier découverte de la faune et la flore qui cohabitent dans la fôret des Landes

– visite de la réserve ornithologique du Teich

– visite du centre de découverte de la forêt des Landes « graine de forêt » : avec une visite guidée de la maison de la découverte et un parcours à pied sur le sentier pédagogique avec découverte du milieu.

– activités sportives au domaine de Paeyricat: tir à la sarbacanne, tir à la corde, accrobranches, Kart à pédale

– une balade à cheval dans la ville de Trensacq.

– des activités en soirée: une soirée jeux sur la thématique de l’environnement et de l’éco-citoyenneté et une soirée à la belle étoile découverte de l’ astronomie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T19:00:00+02:00