passerelle Enfants Ados Base de loisirs de Mexico, 18 juillet 2022, Commensacq.

passerelle Enfants Ados 18 – 23 juillet Base de loisirs de Mexico

Sur inscription : 12 € d’adhésion et de 38 € à 50 € pour le séjour (en fonction du QF)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Centre Social et Culturel du Grand Parc fait partie de la fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Il a obtenu différents agréments et titres : agrément C.A.F. (Caisse d’Allocation Familiale) « Centre Social et Culturel », agrément D.D.C.S. (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) « Accueil de Mineurs », « Jeunesse Éducation Populaire », « Protection Maternelle Infantile » et « Mission Aide Sociale à l’Enfance ».

Le Centre social et culturel du Grand Parc propose aux habitants de son quartier ainsi qu’a de nombreuses famille un accueil de loisirs pour les enfants et adolescents âgés de 3 à 18 ans. Cet accueil est un élément indispensable du service public local, il répond également à un besoin de garde pour beaucoup de familles. Notre structure s’est engagée dans une démarche qualitative avec une portée pédagogique et d’ouverture à la culture en s’appuyant sur des outils ludiques.

Notre accueil se doit d’être satisfaisant pour chaque enfant, chaque adolescent et chaque famille que nous accueillions ; Pour y parvenir, une vigilance constante est exercée. Nos activités reposent sur l’implication des jeunes dans des projets, sur des événements et à la découverte de leur territoire.

Les séjours sont des opportunités de découvertes indispensables pour certains enfants et adolescents n’ayant pas le privilège de partir en vacances de façon régulière ou dans des environnements différents de celui qu’ils côtoient à l’année. Ils sont nécessaires pour répondre aux ambitions éducatives du projet pédagogique de l’année pour une ouverture au monde et dans le savoir vivre ensemble en collectivité. Ils introduisent une façon différente d’aborder les moments de vie quotidienne et développent des dynamiques de groupes saines basées sur des temps uniques et des souvenirs communs propres à chaque séjour mais qui reste en mémoire longtemps.

Le contexte

a. L’espace géographique

Nous allons être hébergés au sein de la Base de Loisirs Mexico Loisirs, à Commensacq, dans les Landes. A proximité de la grande LEYRE, idéale pour des découvertes en canoé au sein d’une nature verdoyante et apaisante. Nous dormirons dans des tentes 6 places.

b. Les équipements de proximité

La base de loisirs est de bonne qualité, permettant de répondre à tous les besoins.

c. Les familles

Au Centre social et Culturel du Grand Parc sont accueillis des familles d’origines et de nationalités diverses, notamment africaine, maghrébine, espagnole, portugaise et depuis peu dans une moindre mesure d’Europe de l’Est. Le diagnostic social partagé révèle que les habitants considèrent que la mixité sociale dans le quartier est réelle mais témoigne toutefois d’une difficulté à communiquer entre eux et de l’existence de discriminations.

Selon les données de l’INSEE, entre 2010 et 2015, la part d’enfants entre 6 et 11 ans a augmenté de 12,8 % sur le quartier Grand Parc. Cette évolution s’explique en partie par l’arrivée croissante de familles avec enfants et notamment de familles monoparentales. En effet le nombre de familles monoparentales a augmenté de 4,5 % une évolution importante compte tenu de la tendance au niveau de la ville de Bordeaux qui affiche une augmentation de seulement 0,8 %. Ces typologies de familles représentent une part conséquente sur le quartier : les familles monoparentales représentent 47,3 % des familles, soit quasiment 1 famille sur 2 sur le Grand Parc et les familles à bas revenus 58,6 %. Les chiffres exposés par la CAF montrent que d’une manière générale sur le quartier, la part d’enfants de 0 à 24 ans issus de familles monoparentales s’élève de 30 à 50 % selon les tranches d’âge et que 60 % des enfants sont issus de familles à bas revenus et ce, toutes tranches d’âge confondues.

Concernant les jeunes, les chiffres donnent à voir la précarité : 1774 jeunes de 0 à 24 ans sont sous le seuil de pauvreté et représente 60.99% des jeunes, 1580 mineurs sont sous le seuil de pauvreté et représente 60.19%, 996 jeunes de 6 à 17 ans sont sous le seuil de pauvreté ce qui représente 59,12% sous le seuil de pauvreté.

Ces chiffres donnent à voir la précarité d’un bon nombre de familles sur le quartier et laissent à penser les situations de vulnérabilités que cela peut impliquer. La médiane RUC (Revenu par unité de Consommation) des familles est de 949€ sur le Grand Parc alors qu’elle atteint 1387€ au niveau de la commune de Bordeaux. Le quartier du Grand Parc constitue le quartier le plus pauvre de Bordeaux.

d. La crise sanitaire

Les derniers chiffres de l’INSEE indiquent que les familles du Grand Parc ont passées une période très complexe. Les enfants ont besoin de retrouver leurs rapports à la nature et à l’extérieur. Sur les périodes de vacances offrir la possibilité de découverte et de vie en collectivités autre qu’avec la famille devient une nécessité.

L’équipe pédagogique

a. Organigramme, rôle dans la structure

Directeur Augustin WELLHOF

Animateurs Augustin WELLHOF Elie TOUREILLE

Augustin WELLHOF est un animateur expérimenté permanent de l’association auprès des enfants

Elie TOUREILLE est un animateur expérimenté permanent de l’association auprès des adolescents

b. Coordonnées de l’équipe

Nom – Prénom – Fonction Contacts

Stéphane MAROLLEAU

Directeur du Centre Social 06 09 45 52 26

direction@gpinten6t.fr

Elie TOUREILLE

Animateur Adolescents ados3@gpinten6t.fr

Augustin WELLHOF

Animateur enfants enfance4@gpinten6t.fr

c. Taux d’encadrements

Afin de garantir une qualité éducative et pédagogique, nous accueillerons au maximum 12 pré-adolescents et adolescents sur ce séjour, accompagnés de 2 animateurs

Les taux d’encadrement étant d’un animateur pour 12 sur la structure et d’un animateur pour 8 enfants en activités nautiques.

d. Effectifs et répartitions

Les pré-adolescents et adolescents participants au séjour dormiront en non-mixité. Les garçons dormiront dans une chambre (ou plusieurs en fonction du nombre d’inscrits) et les filles dormiront également dans une chambre (ou plusieurs selon le nombre d’inscrits) et chacun disposera d’un lit simple. Les animateurs.trices bénéficieront également d’une chambre, séparée mais proche des chambre des adolescents afin de permettre aux animateurs de pouvoir assurer la sécurité des mineurs durant la nuit.

Un espace cuisine sera également mis en place afin que les adolescents puissent travailler en gestion-libre (si les protocoles COVID-19 nous le permettent) avec un.e animateurs.trices. Un tableau de répartitions des tâches quotidiennes sera créé par le groupe afin que chacun participe à toutes les tâches (rangement, passage du balais, préparations de la nourriture, installation et débarrassage de la table, nettoyage…).

5) Partenaires

a. Familles

Les familles et plus particulièrement les parents, sont nos premiers partenaires puisque ce sont les premiers acteurs de l’éducation de leurs enfants. Nous partageons la même intention : leur permettre de s’épanouir, les accompagner vers l’autonomie et l’apprentissage de la citoyenneté mais également leurs permettre d’avoir accès à une bonne mobilité.

Nous sommes convaincus que la collaboration permet de renforcer notre action c’est pourquoi l’un de nos objectifs est de favoriser la co-éducation.

Notre projet pédagogique est articulé au projet parentalité de l’association.

b. Les partenaires financiers

– La C.A.F. (Caisse d’Allocation Familiale), La ville de Bordeaux, Le Conseil Départemental de la Gironde, l’État

c. Les animations

Les enfants et adolescents participants au projet ont choisies les activités suivantes :

Activité Adresse – Contact Numéro de téléphone

Lundi Départ et montage tentes + ballade + jeux

Mardi Après-midi VTT Mexico loisirs 05 58 07 05 15

Mardi soir Cache-cache magique

Mercredi et jeudi Canoé bivouac 2 jours – découverte de la Leyre et du milieu naturel (biodiversité – écosystème) Mexico loisirs

En présence d’un guide 05 58 07 05 15

Vendredi matin Brunch et temps libre

Vendredi après-midi et soir Jeu du drapeau pleine nature + veillée surprise

Samedi Préparation départ + temps libre et retour

d. Objectifs généraux, secondaires et opérationnels

Pour ce séjour passerelle, voici nos objectifs généraux :

– Développer les compétences des participants en matière de vivre ensemble, d’autonomie

– Renforcer les connaissances sur le fonctionnement des milieux naturels (écosystème, biodiversité milieu humide)

– Assurer la sécurité affective, morale et physique des pré-adolescents et des adolescents.

– Permettre la rencontre entre les enfants de deux groupes

– Prévenir la séparation familiale, territoriale et environnementale

– Rendre les pré-adolescents et adolescents acteur.trices de leur séjour



