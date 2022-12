Activités nautiques et découverte de l’environnement dans le Loiret base de loisirs de l’étang du puits, 11 juillet 2022, Cerdon.

Activités nautiques et découverte de l’environnement dans le Loiret 11 – 15 juillet base de loisirs de l’étang du puits

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

base de loisirs de l’étang du puits 45 cerdon du loiret Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire

I – LE LIEU

Le séjour aura lieu au centre de vacances de l’Œuvre Universitaire du Loiret à L’étang du puits, mplanté sur deux départements, le Loiret et le Cher et trois communes : Cerdon du Loiret, Clémont et Argent sur Sauldre. Sa superficie est de 180 hectares et le site est classé par arrêté ministériel. Depuis le déclassement du canal en 1926, l’étang est voué essentiellement aux activités de plaisance : pêche, voile, motonautisme, baignade, canotage… Il constitue également un milieu naturel préservé, fréquenté par de nombreux oiseaux et mammifères.

les espaces de vie

L’hébergement comprend 7 chambres de 4 lits avec lavabo et 2 chambres d’encadrement de 2 lits avec lavabo et douche. La partie sanitaire comprend un bloc garçons et un bloc filles, avec douches, WC et lavabos, et deux sanitaires complets pour personnes handicapées.

La partie « jour » comprend la salle à manger, la cuisine et la plonge, la salle de classe, la voilerie et les vestiaires. Les repas sont préparés sur place par un cuisinier. Les aménagements extérieurs comprennent un terrain de volley-ball/badminton, un terrain de pétanque et une table de ping-pong.

II- LES OBJECTIFS

– Permettre à chaque enfant d’évoluer selon son rythme et des besoins

– Favoriser le vivre ensemble à travers la vie en collectivité

– Permettre la découverte d’un nouveau milieu par des activités de plein air

– Développer les connaissances de l’environnement par l’initiation de nouveaux sports aquatiques

III- LES ACTIVITES POSSIBLES

– Canoë, voile, promenande en bateau

– Baignade surveillée

– Randonnées pédestres

– Randonnées cyclistes

– Cuisine pédagogique avec des aliments issus de producteurs locaux

– Jeux de logique et d’expression

– Activités manuelles au souhait des enfants

IV- COMPOSITION DU GROUPE

Le groupe sera composé de 20 enfants issus du quartier des Irlandais (prioritaire) et du quartier Ferry, car le choix de la mixité sociale nous semble indispensable pour mieux travailler le vivre ensemble et la découverte.

Les enfants qui ne partent pas en vacances sont prioritaires.

L’équipe d’encadrement est composé d’une responsable et de deux animateurs.



service enfance – ville d’Arcueil