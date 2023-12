Randonnées et courses | Trail Muco Pays de Vitré Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-M'Hervé Randonnées et courses | Trail Muco Pays de Vitré Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé, 4 octobre 2024, Saint-M'Hervé. Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04

fin : 2024-10-05 . Cette année encore, le trail Muco revient pour aider à récolter des fonds pour vaincre cette maladie.

Plusieurs parcours sont proposés, de la course à la randonnée en passant par les épreuves pour les enfants. Vendredi soir – courses nocturnes à partir de 20h.

Samedi – Marche nordique, randonnée, courses enfants et course à pied nature. Tout le programme et inscriptions sur le site https://trailmuco.fr/ .

Base de loisirs de la Haute-Vilaine Plan d’eau de la Haute-Vilaine

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-26 par OT – VITRE Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-M'Hervé Autres Code postal 35500 Lieu Base de loisirs de la Haute-Vilaine Adresse Base de loisirs de la Haute-Vilaine Plan d'eau de la Haute-Vilaine Ville Saint-M'Hervé Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M'Hervé Latitude 48.14977 Longitude -1.12289 latitude longitude 48.14977;-1.12289

Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-m'herve/