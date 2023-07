Mini-camp découverte de la nature et de l’eau base de loisirs de la Dathée Noues de Sienne, 24 juillet 2023, Noues de Sienne.

Mini-camp découverte de la nature et de l’eau 24 – 28 juillet base de loisirs de la Dathée

Le séjour se déroulera du 24 au 28 juillet sur le point d’accueil jeune de la base de Loisirs du Lac de la Dathée (Vire).

C’est en vivant une semaine au coeur de la nature, et particulièrement au bord de l’éau que les jeunes seront sensibilisés aux questions de développement durable et du cycle de l’eau.

Tout au long du séjour, une attention particulière sera donnée au vivre-ensemble. Les jeunes seront acteurs de leurs vacances et pourront être force de proposition pour les activités. Ils participeront également à la vie collective quotidienne et aux tâches qui en découlent (cuisine, vaisselle, débarassage…).

C’est sous le regard bienveillant de l’équipe d’animateurs que les jeunes évolueront dans le respect, l’écoute et la solidarité avec leurs pairs.

base de loisirs de la Dathée la cour 14380 NOUES DE SIENNE Noues de Sienne 14380 Fontenermont Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 85 70 66 51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:30:00+02:00 – 2023-07-24T22:00:00+02:00

2023-07-28T07:30:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

sport et nature développement durable