Rêver, découvrir, apprendre au bord de la mer ! Colo 10-12 ans (La Grande-Motte) Base de loisirs de la CAF de l’Hérault – Poséidon La Grande-Motte, 31 octobre 2023, La Grande-Motte.

Rêver, découvrir, apprendre au bord de la mer ! Colo 10-12 ans (La Grande-Motte) 31 octobre – 5 novembre Base de loisirs de la CAF de l’Hérault – Poséidon 440

Au sein du 3MTKD Sport Culture Social, nous sommes conscients de l’importance qu’apporte les moments de socialisation en dehors de ceux de la sphère privée. Le droit aux vacances pour tous est un droit fondamental, en favorisant son accès nous y répondons. À travers à nos actions quotidiennes, notre public issu majoritairement des QPV de Montpellier peuvent aujourd’hui accéder à ce droit.

C’est au sein de notre base de loisirs « Poséidon », située au cœur de la Grande Motte, que nous organisons ce séjour. Nous souhaitons mettre en place un séjour de qualité pour 100 jeunes âgés de 10 – 12 ans. Ouvert à tout.e.s, ce séjour est accessible au plus grand nombre. 80% de notre public sont des jeunes issus des QPV de Montpellier, les 20% restants sont répartis entre des jeunes issus des zones de revitalisation rurale (ZRR). Parmi nos objectifs, lutter contre l’entre-soi social et favoriser la mixité sociale chez les jeunes font partie de nos priorités.

Dans la continuité de notre projet éducatif, l’égalité d’accès et des chances est l’un de nos objectifs majeurs. Pour lutter contre les inégalités sexuées, nous allons instaurer une parité, il y aura donc 50 garçons et 50 filles. Notre équipe d’animation sera mixte afin de continuer notre objectif, la lutte des inégalités.

Au sein de nos séjours, le 3MTKD favorise l’intégration des enfants porteurs de handicap. Nous sommes conscients des besoins et des attentes des parents d’enfants porteurs de handicap : pouvoir bénéficier d’activités de loisirs pour leurs enfants. Accueillir un enfant porteur de handicap représente une opportunité d’aborder les valeurs éducatives et de les faire vivre dans un mode de fonctionnement repensé. Il est nécessaire, dès lors qu’un enfant porteur de handicap est accueilli, de réfléchir aux adaptations que l’équipe d’animation va pouvoir initier pour que la venue de l’enfant se déroule dans des conditions satisfaisantes et sécurisantes pour lui et l’équipe. D’un point de vue affectif et technique, de nombreuses compétences au sein de nos équipes sont misent en œuvre afin d’accueillir ces enfants.

De ce fait, nous avons fait le choix de nous adjoindre les services de 15 animateurs diplômés, dont trois spécialisés dans l’accompagnement de jeunes porteurs de handicap. Cette équipe d’animation vient compléter l’équipe de direction et les autres corps de métiers nécessaires au bon fonctionnement des séjours. L’équipe de direction est composée d’un directeur et d’un directeur adjoint, une intendante, un cuisinier, une aide cuisinier, 2 agents d’entretien, un psychologue et un infirmier font également partie de l’équipe.

Le rôle du professionnel de cuisine consistera à assurer la réalisation des repas et à favoriser la participation des jeunes à la préparation des menus. Cette initiation permettra aux jeunes d’apprendre à préparer des recettes simples, bonnes et rapides pour adopter une alimentation équilibrée, saine et variée. Une démarche qui nous paraît indispensable à l’égard du nombre croissant de jeunes concernés par des problèmes d’obésité ou de surcharge pondérale, véritable enjeu de santé publique.

Au total, c’est plus de 20 professionnel.le.s, qui garantiront l’encadrement et la sécurité du groupe. Autour de la vie quotidienne, les jeunes, à tour de rôle seront mis à contribution dans la répartition des tâches ménagères.

Ce séjour constituera un espace d’éducation, de responsabilisation, d’autonomisation et de socialisation. Les objectifs que nous définirons en commun permettront à notre public d’exprimer ses attentes et d’en définir les limites.

Assurément, la prise en compte de la parole de chaque jeune, dans sa singularité, s’articulera dans cette dimension collective.

Dans la volonté d’accompagnement des jeunes dans leur projet éducatif, nous voulons mettre en place une « colonie éducative ». L’objectif est de procéder à une remise à niveau à la suite du retard accumulé pendant la fermeture de leur établissement scolaire lors du confinement. Les jeunes étudieront en fin d’après-midi, les différentes matières dont ils ont des lacunes.

Les jeunes bénéficieront d’activités telles que la pétanque, le tir à l’arc le paddle, le volley, le théâtre ou encore des projets numériques innovants afin de les initier au monde du numérique. Conscient des enjeux territoriaux, nous mettons en place des ateliers autour de la mobilité à vélo pour que les enfants puissent apprendre à circuler en toute sécurité et les sensibiliser à un moyen de mobilité éco-responsable.

De plus, nous souhaitons favoriser un accès à la culture, avec des thématiques spécifiques et des ateliers pour découvrir et apprendre.

Nous mettons en place des activités dites « apprenantes ». Ce sont des activités qui permettent à l’enfants de développer des méthodologies d’apprentissages ou de développent des compétences transférables dans le milieu scolaire.

D’une durée de 6 jours et 5 nuits, ce séjour de vacances d’une valeur de 440 € par enfant comprend l’hébergement, la restauration, le déplacement et les activités.

Base de loisirs de la CAF de l’Hérault – Poséidon 145 allée des Pins – 34280 La Grande Motte La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://3mtkd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0763833434 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@3mtkd.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T08:00:00+01:00 – 2023-10-31T22:00:00+01:00

2023-11-05T08:00:00+01:00 – 2023-11-05T22:00:00+01:00

VTT Grand Jeux

communication du 3MTKD